Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусовРоссийская газета вчера в 22:00
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Впрочем, такая погода простояла почти весь июль и в Москве. И только предстоящая неделя обещает порадовать уставших от непривычного северного лета москвичей.
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с чего всё началось
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов. Ночи тоже не будут холодными: преимущественная температура плюс 15-17 градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
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Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
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Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
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Общество
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В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта
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