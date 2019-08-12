Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусовРоссийская газета вчера в 22:00
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов. Ночи тоже не будут холодными: преимущественная температура плюс 15-17 градусов.
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с чего всё началось
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Впрочем, такая погода простояла почти весь июль и в Москве. И только предстоящая неделя обещает порадовать уставших от непривычного северного лета москвичей.Российская газетавчера в 22:00
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