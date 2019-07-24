Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходныеРоссийская газета 09:17
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
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с чего всё началось
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.Российская газета09:17
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:30
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 09:09
Политика
Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа
Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Авто
Серийный кроссовер Aston Martin покажут в декабре
По данным издания, серийный Aston Martin DBX будет публично представлен в декабре 2010 года.
Обновлено в 04:59
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
В России началась модернизация «морского охотника» Ту-142
В России началась модернизация сверхдальних противолодочных Ту-142.
Обновлено в 19:37
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены
Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике
Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос
Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 17:48
Экономика
Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный
Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено в 11:24
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Космос
В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС
Установленные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) видеокамеры высокого разрешения перестали передавать данные на Землю, специалисты пытаются дистанционно разобраться в причине поломки, сообщило НАСА в среду.
Обновлено в 18:36
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33