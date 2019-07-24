Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходныеРоссийская газета 09:17

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Российская газета09:17

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Снег выпадет в европейской части России на выходных

Газета.Ru20:11

Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь

Фонтанка.Ру07:39

Синоптики предупредили о снеге в европейской части России на выходных

РБК12:43

В выходные в Москве снег пока не выпадет

Вести.Ru10:27

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Российская газета09:17

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

РИА Новости17:51

Метеорологи прогнозируют аномальное похолодание в европейской части России

DP.RU06:41
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:30
Политика

В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17

Обновлено в 17:17
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 09:09
Политика

Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа

Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:08
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Авто

Серийный кроссовер Aston Martin покажут в декабре

По данным издания, серийный Aston Martin DBX будет публично представлен в декабре 2010 года.
Обновлено в 04:59
Авто

Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»

Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

В России началась модернизация «морского охотника» Ту-142

В России началась модернизация сверхдальних противолодочных Ту-142.
Обновлено в 19:37
Футбол

Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены

Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено в 20:05
Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике

Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Политика

Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Любовь Соболь вызвали на допрос

Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 17:48
Экономика

Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный

Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено в 11:24
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество

Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян

«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Происшествия

Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»

Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Общество

Полиция подсчитала количество участников митинга на площади Ленина

Обновлено в 13:56
Экономика

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Космос

В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС

Установленные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) видеокамеры высокого разрешения перестали передавать данные на Землю, специалисты пытаются дистанционно разобраться в причине поломки, сообщило НАСА в среду.
Обновлено в 18:36
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
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