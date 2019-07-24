Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходныеBFM.ru вчера в 12:47
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России. Синоптики отметили, что на северо-востоке страны местами возможен даже снег.
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с чего всё началось
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.Российская газетавчера в 09:17
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Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 14:12
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап
Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Сочи после сильных ливней сошел сель
В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге Европы
Арсенал сыграет с Нефтчи в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 02:13
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом
Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 01:58
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин призвал глав регионов лично ликвидировать последствия ЧС
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в автобусе в Кабуле
В четверг утром в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана семь человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:33
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19