Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходныеРоссийская газета 09:17

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Россиян предупредили о снеге в европейской части страны

Москва 2413:50

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

News.ru09:49

Гидрометцентр уточнил прогноз: идет холодный циклон со снегом из Арктики

SevastopolMedia.ru10:08

Арктический холод накроет европейскую территорию России с 28 июля

REGNUM13:02

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Российская газета09:17

Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь

Фонтанка.Ру07:39

Метеорологи прогнозируют аномальное похолодание в европейской части России

DP.RU06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Технологии

В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения

Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Технологии

Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram

Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Правитель Дубая и принцесса Хайя официально подтвердили развод

Драма разыгралась, когда женщина, забрав с собой детей и заодно прихватив несколько миллионов долларов, сбежала от правителя Дубая и попросила политического убежища в Германии.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Москве проходят пикеты из-за убийства активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 12:47
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Политика

Путин напомнил о причинах российской эмиграции

Обновлено в 14:31
Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

Обновлено в 15:04
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который умышленно ударил дверью своего несовершеннолетнего ребенка.
Обновлено в 07:33
Общество

Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров

Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла швейцарцев в отборе на ЧМ-2019

Обновлено в 14:14
Происшествия

Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

Обновлено в 09:47
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера

В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Обновлено в 08:48
Энергетика

Цена на нефть Brent подросла до $64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
Обновлено в 01:34
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено в 12:17
Общество

Площадь лесных пожаров в регионах Сибири за сутки резко возросла

Обновлено в 02:37
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Экономика

Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения

Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Культура

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера

Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено в 12:27
ещё по теме
Главное