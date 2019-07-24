Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходныеРоссийская газета вчера в 09:17
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
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с чего всё началось
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.Российская газетавчера в 09:17
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
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Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.
Обновлено в 07:21
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
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Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
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Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Режиссер Константин Богомолов снимет сериал "Хороший человек" про "ангарского маньяка", сообщает видеосервис Start.
Обновлено в 08:07
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Кино
По циклу романов «Автостопом по галактике» снимут сериал
Цикл романов британского писателя Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике» вновь экранизируют в виде сериала.
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Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
«Арсенал» с «Нефтчи» сыграет в красной форме
Пресс-служба "оружейников" сообщает, что российская команда сегодня сыграет в красной форме, соперники - в черно-белой. 😃Сегодня оружейники сыграют в красной форме, "Нефтчи" - в черно-белом. ❤💛 Болеем за наших ❤💛 Сегодня.
Обновлено в 03:49
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Экономика
Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС
Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено в 04:11
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Футбол
Кабелла стал игроком «Краснодара»
Обновлено в 03:01
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Транспорт
Сергей Собянин: Строительство балочного моста в Мневниках вышло на финишную прямую
Строительство балочного моста через шлюз № 9 канала имени Москвы завершат через несколько месяцев.
Обновлено в 08:16
Общество
Еврокомиссия подала в суд на Испанию и Болгарию за загрязнение воздуха
Еврокомиссия (ЕК) подала в Европейский суд юстиции иск против Испании и Болгарии за их неспособность выполнить европейские нормы по чистоте воздуха.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
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Авто
С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA
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Кино
Микки Рурк сыграет в фильме Барецкого «Брат-3» за 300 тысяч долларов
По словам Барецкого, Рурк согласился сыграть в его фильме за 300 тысяч долларов.
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
Директор компании уверен, что катарский газ — неплохая альтернатива российскому голубому топливу, транзит которого Газпром может остановить после 2020 года.
Обновлено в 07:49