Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходныеРоссийская газета 09:17

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Российская газета09:17

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Российские регионы накроют снегопады

Газета.Ru15:17

Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные

РИА Новости13:05

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Российская газета09:17

В выходные в Москве снег пока не выпадет

Вести.Ru10:27

Синоптики предупредили о снеге в европейской части России на выходных

РБК12:43

Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь

Фонтанка.Ру07:39

Метеорологи прогнозируют аномальное похолодание в европейской части России

DP.RU06:41
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика

Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина

Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Здоровье

Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Обновлено в 13:08
Космос

Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов

Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Культура

Стал известен лонг-лист Букеровской премии

Длинный список соискателей Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.
Обновлено в 07:07
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»

Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено в 14:33
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Ювелирное попадание полутонной бомбы КАБ-500 показали на видео

В Сети показали видео с ювелирным падением российской полутонной бомбы КАБ-500 в условиях городской застройки в Сирии.
Обновлено в 07:14
Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок

АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено в 11:03
Кино

Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна

Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Политика

Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны

Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Футбол

Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Политика

Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»

АЭС «Фукусима-1» была повреждена в 2011 году после землетрясения и мощного цунами, тогда произошла одна из крупнейших катастроф в мире.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты

Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля» в РФ

Как сообщила в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого нужно создать госпрограмму.
Обновлено в 00:55
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
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