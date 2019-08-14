Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жарыРИА Новости 02:50

Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев. В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

30-градусная жара придёт в ряд российских регионов

News.ru02:09

Синоптик предупредил о приходе 36-градусной жары в Россию

Газета.Ru05:06

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

РИА Новости02:50

Россиянам пообещали возвращение лета

Lenta.ru02:22

Россиянам пообещали 36-градусную жару

URA.Ru01:13

Синоптики пообещали 34-градусную жару в ряде регионов ЦФО

RT на русском00:08

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

Обновлено в 01:07
Авто

В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»

В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой

На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 02:12
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество

Путин проинспектировал строительство «Тавриды»

Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Авто

АвтоВАЗ засекретил разработку обновленной Lada Niva

За время своего существования Lada Niva пережил ряд частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году, когда 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач были заменены на более мощный двигатель и пятиступенчатую коробку передач.
Обновлено в 02:40
Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию

Обновлено в 05:25
Здоровье

Британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость

Обновлено в 04:41
Происшествия

В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале

Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:38
Политика

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено в 05:27
Футбол

Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Футбол

Слуцкий показал себя через 20 лет

"Кажется, я счастливчик, потому что через 20 лет ничего не изменится", - подписал публикацию наставник голландской команды.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Ростове-на-Дону приехавший на вызов фельдшер пнул пожилую женщину

Обновлено в 06:16
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Гаджеты

HTC Wildfire X официально представили

Многие пользователи уже успели забыть про компанию HTC, которая когда-то давно была лучшей на рынке и могла спокойно тягаться с компаниями уровня Apple или Samsung.
Обновлено в 06:08
Экономика

Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России

Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Политика

Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма

В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Авто

Rolls-Royce попрощался с Ghost последней спецверсией

Компания Rolls-Royce представила специальную серию седана Ghost, приуроченную к концу выпуска модели текущего поколения.
Обновлено в 06:43
Здоровье

Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Интернет

Facebook признал, что прослушивает своих пользователей

Согласно агенству Bloomberg, Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:30
Здоровье

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
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