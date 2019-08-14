Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жарыРИА Новости 02:50
Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев. В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Читать в источнике
Оценить233
с чего всё началось
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой
На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 02:12
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Авто
АвтоВАЗ засекретил разработку обновленной Lada Niva
За время своего существования Lada Niva пережил ряд частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году, когда 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач были заменены на более мощный двигатель и пятиступенчатую коробку передач.
Обновлено в 02:40
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Обновлено в 05:25
Происшествия
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:38
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Футбол
Слуцкий показал себя через 20 лет
"Кажется, я счастливчик, потому что через 20 лет ничего не изменится", - подписал публикацию наставник голландской команды.
Обновлено в 05:56
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Гаджеты
HTC Wildfire X официально представили
Многие пользователи уже успели забыть про компанию HTC, которая когда-то давно была лучшей на рынке и могла спокойно тягаться с компаниями уровня Apple или Samsung.
Обновлено в 06:08
Экономика
Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России
Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Rolls-Royce попрощался с Ghost последней спецверсией
Компания Rolls-Royce представила специальную серию седана Ghost, приуроченную к концу выпуска модели текущего поколения.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Интернет
Facebook признал, что прослушивает своих пользователей
Согласно агенству Bloomberg, Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:30
Здоровье
На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше
Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02