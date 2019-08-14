Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жарыРоссийская газета вчера в 22:00

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт. Поэтому, как обещают в Гидрометцентре России, температурный фон быстро вернется к климатической норме, а затем превысит ее на 2-4, а местами и на 6 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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Россиянам пообещали 36-градусную жару

URA.Ru01:13

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

РИА Новости02:50

30-градусная жара придёт в ряд российских регионов

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Lenta.ru02:22

Синоптики пообещали 34-градусную жару в ряде регионов ЦФО

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Синоптики предупредили россиян о 36-градусной жаре

Газета.Ruвчера в 23:27

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Происшествия

ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»

Обновлено в 03:14
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

«ЕР» удалила с сайта биографию Беглова после его слов о беспартийности

Страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова удалили с сайта партии «Единая Россия».
Обновлено в 03:57
Религия

14 августа волгоградцы отмечают Медовый Спас

Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности

Ранее в СМИ появилась информация, что свадьба Богомолова и Собчак состоится через месяц, 13 сентября в пятницу.
Обновлено в 04:39
Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Футбол

Вертонген возмущён поступком Почеттино

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген был крайне возмущён тем, что главный тренер команды Маурисио Почеттино решил исключить его из заявки на домашний матч 1-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой».
Обновлено в 02:44
Происшествия

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.
Обновлено в 04:22
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

На Урале накрыли еще один подпольный цех по производству алкоголя

Уральские сотрудники УФСБ накрыли уже второй подпольных цех по производству контрафактного алкоголя за это лето.
Обновлено в 03:12
Общество

Жара не вернется в Москву до конца лета

Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Елена Малышева не сумела получить визу на похороны Аллы Вербер

Малышева рассказала, что была в канадском посольстве, однако оформить визу за неделю (с момента смерти Аллы прошла как раз одна неделя) оказалось невозможно.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Наука

Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок

Обновлено 12 августа в 05:12
Общество

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Экономика

Только 25% проектов в Москве перешли на работу по эскроу

В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что в "новой" Москве работают крупные и серьезные застройщики, которые постепенно переходят на работу по новой схеме.
Обновлено в 03:40
Общество

Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с иностранцами

Министерство образования и науки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:51
Технологии

Метеорологи поражены возникшей на Северном полюсе молнией

Американские метеорологи были поражены возникшей недавно на Северном полюсе молнией и грозой.
Обновлено в 02:11
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Сирийская армия освободила Сукейк на пути к Хан-Шейхуну в Идлибе

Сирийская армия освободила Сукейк, находящийся на пути к Хан-Шейхуну, который является ключевым форпостом боевиков в Идлибе.
Обновлено вчера в 07:51
Баскетбол

Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Автоспорт

Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона

Обновлено в 02:10
Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
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Определены реальные автомобили мечты для россиян

В результате первое место списка реальных «автомобилей мечты» досталось экс-лидеру российского авторынка – отечественной LADA Vesta, которую указали 2,7% респондентов.
Обновлено в 04:43
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