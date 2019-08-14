Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт. Поэтому, как обещают в Гидрометцентре России, температурный фон быстро вернется к климатической норме, а затем превысит ее на 2-4, а местами и на 6 градусов.

с чего всё началось

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

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