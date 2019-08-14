Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жарыРИА Новости 02:50
Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев. В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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с чего всё началось
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия
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Экономика
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Финансы
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Шоу-бизнес
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Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
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Происшествия
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Ранее стало известно, что 13 августа двое промышленных альпинистов 28 и 30 лет работали на 9-ом этаже многоэтажного дома, когда 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения потребовал у мужчин остановить работы и уйти.
Обновлено в 04:41
Экономика
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Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
Обновлено в 07:14
Футбол
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Учитывая победу в Порту, "Краснодар" за счёт большего количества забитых мячей прошёл в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с греческим "Олимпиакосом".
Обновлено в 02:36
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
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Общество
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Происшествия
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В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
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Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
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Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
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Православные пензенцы отмечают Медовый Спас
Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
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Футбол
Чалов тренируется с ЦСКА после перелома носа со смещением
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Обновлено в 06:00
Происшествия
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Армия и оружие
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Напомним, ранее институтом руководил генерал-майор Сергей Мухоед.
Обновлено в 05:37
Политика
Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам.
Обновлено в 06:51
Футбол
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Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
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Происшествия
Виновника ДТП на Малышева отправили в СИЗО
Верх-Исетский районный суд отправил в СИЗО Владимира Васильева, который устроил 4 августа страшное ДТП на улице Малышева.
Обновлено в 04:22