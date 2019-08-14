Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жарыРИА Новости 02:50

Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев. В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптики прогнозируют потепление в Центральной России

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Газета.Ru05:06

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
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Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
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Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
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На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

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Шоу-бизнес

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Авто

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Политика

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Экономика

Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»

"Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 07:40
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Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Путешествия

Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту

Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Перми пенсионер перерезал трос промышленным альпинистам

Ранее стало известно, что 13 августа двое промышленных альпинистов 28 и 30 лет работали на 9-ом этаже многоэтажного дома, когда 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения потребовал у мужчин остановить работы и уйти.
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Экономика

Угрозы «пузыря» в потребительском кредитовании Сбербанк не видит

Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
Обновлено в 07:14
Футбол

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Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
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В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Общество

Концерт Пласидо Доминго в Москве не отменят из-за секс-скандала

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Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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Религия

Православные пензенцы отмечают Медовый Спас

Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
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Футбол

Чалов тренируется с ЦСКА после перелома носа со смещением

21-летний футболист принял участие в тренировке несмотря на то, что недавно получил перелом носа со смещением.
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Экономика

«Шереметьево» может построить новый терминал

Аэропорт «Шереметьево» рассматривает возможность строительства еще одного терминала – G, рассказал заместитель гендиректора «Шереметьево» Сергей Папков.
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Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Саратовский институт Росгвардии возглавил новый генерал-майор

Напомним, ранее институтом руководил генерал-майор Сергей Мухоед.
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Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам.
Обновлено в 06:51
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Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
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Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
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Происшествия

Виновника ДТП на Малышева отправили в СИЗО

Верх-Исетский районный суд отправил в СИЗО Владимира Васильева, который устроил 4 августа страшное ДТП на улице Малышева.
Обновлено в 04:22
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