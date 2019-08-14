В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.

с чего всё началось

Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев. В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

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