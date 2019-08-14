Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жарыРИА Новости 02:50

Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев. В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптик предупредил о приходе 36-градусной жары в Россию

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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

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News.ru02:09

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Российская газетавчера в 22:00
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Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Обновлено в 13:06
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Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
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Общество

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Происшествия

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В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил тело умершего. Инцидент случился на городском кладбище в Комсомольске-на-Амуре.
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Наука

В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
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В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
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Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
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Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз

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Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.
Обновлено в 11:12
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Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

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Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

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Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

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Обновлено в 09:26
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Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников

Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
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Чалов тренируется в общей группе, несмотря на перелом носа

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Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
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