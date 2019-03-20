Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весныИзвестия 00:44
15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза. При этом температура близка к климатическим нормам.
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