Общество

В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весныИзвестия 00:44

15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза. При этом температура близка к климатическим нормам.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет настоящая весна

ФАН01:07

Синоптики назвали сроки начала настоящей весны в Москве

РБК01:06

В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны

Известия00:44

Вильфанд рассказал, когда придет настоящая весна без дождей

Российская газета00:00

Главный синоптик рассказал, когда разденутся жители Московского региона

Подмосковье Сегоднявчера в 12:08
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Здоровье

Жизненно важный препарат исчез из аптек

Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.
Обновлено 17 марта в 10:23
Политика

Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США

Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено вчера в 13:23
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет

На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Обновлено вчера в 14:50
Музыка

Умер работавший с Оззи Осборном гитарист

Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд".
Обновлено вчера в 12:53
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Про снижение тарифов на мусор и уборку в дачных поселках: на вопросы горожан отвечает Егор Свалов

Прошло почти три месяца с тех пор, как за уборку мусора в Екатеринбурге начал отвечать региональный оператор — «Спецавтобаза».
Обновлено в 01:02
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Обновлено вчера в 13:35
Политика

Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.
Обновлено вчера в 19:46
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Происшествия

Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве

Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.
Обновлено в 00:45
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

РБК: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Друг Юлии Началовой по «Фабрике звезд» рассказал, что у певицы был рак

Друг скончавшейся Юлии Началовой, телеведущий Егор Иващенко рассказал, что ранее врачи диагностировали у певицы онкологическое заболевание — лимфому.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено вчера в 10:41
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за резких заявлений Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намерен вызвать посла Турции Корхана Каракоса из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес австралийцев с антиисламскими взглядами.
Обновлено вчера в 23:08
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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