Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июлеРИА Новости 08:52
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца. Пока же московский главк МЧС практически ежедневно рассылает смс-оповещения для столичных жителей, в которых предупреждает об усилении ветра и дожде.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Минобороны Украины отчиталось о продвижении войск в Донбассе
Как писал News.ru, ранее МИД России заявил, что вместо того чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Украину к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:26
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас.
Обновлено в 11:31
Кино
Скончался режиссер Василий Панин
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
Обновлено в 13:03
Спорт
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Новый главный тренер «Локомотива» Мактавиш прибыл в Ярославль
С новым тренером Локомотив подписал 2-летний контракт.
Обновлено в 11:21
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
Обновлено в 08:48