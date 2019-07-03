По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.

с чего всё началось

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца. Пока же московский главк МЧС практически ежедневно рассылает смс-оповещения для столичных жителей, в которых предупреждает об усилении ветра и дожде.

В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

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