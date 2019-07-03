Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июлеРИА Новости 08:52
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца. Пока же московский главк МЧС практически ежедневно рассылает смс-оповещения для столичных жителей, в которых предупреждает об усилении ветра и дожде.
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с чего всё началось
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.Российская газетавчера в 22:00
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Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
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Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
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Авто
На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем
На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.
Обновлено в 11:44
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Хоккей
КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля
Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
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Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Общество
Депутат Жигарев предлагает запретить продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), возглавляющий комитет по экономполитике, внес в Госдуму законопроект, вводящий запрет на продажу смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:32
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Карасин назвал опасными призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 12:27
Общество
Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов
Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче
Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Экономика
Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Общество
Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет
Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву.
Обновлено в 14:29