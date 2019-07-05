с чего всё началось

Эта операция была проведена в связи с информацией, которая дала властям Гибралтара основание полагать, что судно Grace 1 нарушало санкции Европейского союза против Сирии. У нас есть основания считать, что Grace 1 перевозила сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в Гибралтарском проливе по просьбе США был задержан иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию.

В Гибралтарском проливе задержали иранский танкер с нефтью для Сирии

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