Политика

В Гибралтарском проливе задержали иранский танкер с нефтью для СирииМосковский Комсомолец вчера в 11:23

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в Гибралтарском проливе по просьбе США был задержан иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию.
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Фабиан Пикардо
Эта операция была проведена в связи с информацией, которая дала властям Гибралтара основание полагать, что судно Grace 1 нарушало санкции Европейского союза против Сирии. У нас есть основания считать, что Grace 1 перевозила сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.
— Фабиан Пикардо, гибралтарский политикРБК вчера в 05:28
с чего всё началось
Как отмечал
 главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо, это было сделано из-за подозрения, что судно перевозит иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС в отношении этой страны.
Утро.ru10:33

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