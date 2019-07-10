Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник ПобедыRT на русском вчера в 03:26
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости вчера в 14:54
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Как в мире отреагировали на призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
RT на русскомвчера в 15:51
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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Пожар на подмосковной ТЭЦ-27 привел к тому, что «Мосэнерго» приняло решение об отключении электростанции.
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Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
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Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Макаревич оправдался за оскорбление русских
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Италии выпал град размером с апельсин. Есть пострадавшие
В Италии прошли проливные дожди с грозами, шквалистым ветром и градом. Отдельные градины достигали размера апельсина или яблока.
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Армия и оружие
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Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь сезона 2019/20
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 06:54
Авто
Bugatti выпустил двухсотый Chiron
В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
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Обновлено вчера в 10:58
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Названа безвредная доза шоколада
Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
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В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
Обновлено в 04:10
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
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Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
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Авто
Renault доставит автомобиль Arkanа на дом
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Облдума попросит прокуроров разрешить отстрел бакланов и диких собак
Напомним, парламентарии предлагают дополнить законопроект "Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области" дикими собаками и бакланами, таким образом наделив их статусом "охотничьи ресурсы" и разрешив охоту на них.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38