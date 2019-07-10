Политика

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник ПобедыRT на русском вчера в 03:26

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Олег Морозов
Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости вчера в 14:54

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