Энергетика
В Германии заявили о зависимости Европы от российского газаИзвестия вчера в 22:45
Потребность Европы в природном газе постоянно растет, причем собственная добыча этого ресурса стремительно снижается, пишет немецкая газета Die Welt. Авторы статьи считают, что дополнительный импульс спросу на голубое топливо даст анонсированный отказ от каменного угля в Германии.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта
Первый в 2019 году пилотируемый полёт к Международной космической станции отложен на 14 марта.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт
Весь наземный транспорт Москвы оснастили валидаторами
Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.
Обновлено в 01:08
ЖКХ
В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе
Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
МИД России изучит статью WP о «тайном предложении» Пхеньяну
Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Москва осенью 2018 года якобы предложила Пхеньяну отказаться от ядерной программы в обмен на строительство Россией АЭС в Северной Корее.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
В России начали продавать Fiat Doblo с более мощным двигателем
Итальянская компания Fiat привезла в Россию новую версию коммерческого фургона Fiat Doblo, оснащенную более мощным мотором, – 1,4-литровым двигателем T-Jet с отдачей 120 «лошадок».
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО
В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Ритейлер «Вкусвилл» задумался об IPO
Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO.
Обновлено в 00:53
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну
Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам.
Обновлено вчера в 18:56
Авто
KIA презентует компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве
Тест-драйвы начались еще в прошлом году, но никаких подробностей о технической стороне кроссовера пока не известно.
Обновлено в 01:21
Интернет
Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения
Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении.
Обновлено в 00:47
Здоровье
В Перми закрывают школы, гимназии и лицеи на карантин по ОРВИ и гриппу
"Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 31 января по 8 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:07
Общество
Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы
«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабевшей нацвалютой
Цены на смартфоны iPhone понизятся в странах с ослабленной национальной валютой по отношению к доллару.
Обновлено в 00:46
Общество
МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности
Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%
Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В окрестностях Читы горит полигон ТБО
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле
"Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира
Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке
Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем
Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Против высказались 321, за — 298 депутатов.
Обновлено вчера в 19:24
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России в прошлом году
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Все школы и детсады Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Все детские сады и школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости жителей острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) и гриппом.
Обновлено в 01:18