Энергетика
В Германии заявили о зависимости Европы от российского газаИзвестия вчера в 22:45
Потребность Европы в природном газе постоянно растет, причем собственная добыча этого ресурса стремительно снижается, пишет немецкая газета Die Welt. Авторы статьи считают, что дополнительный импульс спросу на голубое топливо даст анонсированный отказ от каменного угля в Германии.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
Задержан отец сенатора Арашукова
Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков задержан.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников
По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто
АвтоВАЗ впервые поднял стоимость автомобиля Lada выше 1 млн руб
Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
СМИ назвали способ прочитать удалённые в WhatsApp сообщения
Daily Mirror назвал способ, как прочитать удалённые в WhatsApp сообщения.
Обновлено в 05:59
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Кино
Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»
Обновлено в 05:13
Интернет
Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN
Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки
Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Highlander
Обновлено в 06:12
Происшествия
ФСБ и СК проводят обыски в администрации Балашихи
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи.
Обновлено в 04:36
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве
Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норда» Владимира Горбенко.
Обновлено в 06:09
Политика
В Минкомсвязи считают, что Telegram не просуществует долго
Мессенджер Telegram долго не просуществует. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании
Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.
Обновлено в 03:53
Общество
Врио мэра Белгорода объяснил свои слова о слуховом аппарате
Временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун объяснил свои слова о слуховом аппарате.
Обновлено в 06:08
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев
Обновлено вчера в 12:42
Космос
Космонавта Овчинина признали годным к новому полету на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин, из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" не долетевший в октябре до Международной космической станции, признан врачами годным к новому полёту, говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.
Обновлено в 05:41
ЖКХ
Коммунальные аварии в Барнауле устранены
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух коммунальных аварий, произошедших сегодня ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района Барнаула.
Обновлено в 06:15
Экономика
Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone
Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.
Обновлено в 01:48
Наука
Ученые смогли преобразовать сигналы мозга в устную речь
Обновлено в 03:01
Наука
Обнаружена новая опасность чрезмерного употребления алкоголя
Чрезмерное употребление спиртных напитков и хронический алкоголизм провоцирует длительные изменения в активности генов.
Обновлено в 02:30
Авто
Первый Mercedes-Benz российской сборки появится в апреле
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям заявил, что первый подмосковный Mercedes будет выпущен в апреле.
Обновлено в 00:22