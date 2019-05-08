Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с СШАГазета.Ru 01:47
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги". Об этом он сообщил в газете Suddeutsche Zeitung. До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Берлин в последний момент.
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Происшествия
Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Авто
Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Геркус: «Ливерпуль» после игры с «Барселоной» уже взял Лигу чемпионов
Геркус заявил, что "Ливерпуль" после этого матча уже можно считать победителем этой Лиги чемпионов, он взял этот турнир.
Обновлено в 02:13
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Авто
Электрокар Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года
Британский автомобильный бренд Range Rover намерен в 2025 году представить на рынке новейший электрический кроссовер Evoque.
Обновлено в 01:53
Политика
США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы
Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Политика
Лукашенко поздравил Путина и других зарубежных лидеров с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительные послания российскому коллеге Владимиру Путину и другим зарубежным лидерам по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Лужков объяснил, зачем ездил в КНДР на Первомай
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал РИА Новости, что его недавняя поездка в Северную Корею носила исключительно туристический характер.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Между Петербургом и Москвой пустили дополнительные «Ласточки»
Четыре дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с сегодняшнего дня, сообщает РЖД.Дополнительные «Ласточки» будут ходить сдвоенным составом по 10 вагонов.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет
Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие
Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38