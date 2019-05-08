Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с СШАГазета.Ru 01:47

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги". Об этом он сообщил в газете Suddeutsche Zeitung. До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Берлин в последний момент.
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В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Газета.Ru01:47

В Германии считают, что дружба с США была «разбита вдребезги»

Комсомольская правда01:02

Немецкие СМИ: дружба Германии с США «разбита вдребезги»

ТК Звездавчера в 23:55

В Германии заявили, что дружба с США «разбита вдребезги»

ФАНвчера в 23:18

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

News.ruвчера в 23:15

Немецкий журналист заявил о «вдребезги разбитой» дружбе Германии и США

РЕН ТВвчера в 23:00

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

РИА Новостивчера в 22:13
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Происшествия

Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное

Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
ЖКХ

Жильцам разрушенного дома в Магнитогорске выставили пени за коммуналку

Обновлено в 03:07
Происшествия

Среди погибших на Алтае новосибирских туристов не было студентов НГУ

Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову

Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Геркус: «Ливерпуль» после игры с «Барселоной» уже взял Лигу чемпионов

Геркус заявил, что "Ливерпуль" после этого матча уже можно считать победителем этой Лиги чемпионов, он взял этот турнир.
Обновлено в 02:13
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Авто

Электрокар Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года

Британский автомобильный бренд Range Rover намерен в 2025 году представить на рынке новейший электрический кроссовер Evoque.
Обновлено в 01:53
Политика

США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Политика

Лукашенко поздравил Путина и других зарубежных лидеров с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительные послания российскому коллеге Владимиру Путину и другим зарубежным лидерам по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Экономика

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Лужков объяснил, зачем ездил в КНДР на Первомай

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал РИА Новости, что его недавняя поездка в Северную Корею носила исключительно туристический характер.
Обновлено в 01:50
Транспорт

Между Петербургом и Москвой пустили дополнительные «Ласточки»

Четыре дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с сегодняшнего дня, сообщает РЖД.Дополнительные «Ласточки» будут ходить сдвоенным составом по 10 вагонов.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет

Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество

Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей

В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие

Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
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