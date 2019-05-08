В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с СШАГазета.Ru 01:47

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги". Об этом он сообщил в газете Suddeutsche Zeitung. До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Берлин в последний момент.

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

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