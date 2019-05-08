Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с СШАГазета.Ru 01:47
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги". Об этом он сообщил в газете Suddeutsche Zeitung. До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Берлин в последний момент.
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Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
В Крыму при столкновении легковушки с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Общество
СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту
Несколько месяцев назад украинские архитекторы сообщили Стефани Шафрот о том, что в Киеве строится мост, похожий на их конкурсный проект.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора
Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Общество
ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды
«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Футбол
Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед игрой со «Спартаком»
Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в среду вернулся в общую группы команды, которая продолжает подготовку к матчу 28-го тура РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 04:01
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных на сайте правительство.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
7 мая на Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы
Более 13 тысяч военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:12
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Происшествия
В центре Кабула прогремел мощный взрыв
Обновлено в 03:25
Политика
Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлению
Сотый ОКИАП морской авиации Северного флота был воссоздан в конце 2015 года. На его вооружении состоят истребители МиГ-29КР/КУБР.
Обновлено в 04:23
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество
Минпросвещения намерено реформировать систему школьного питания
ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России объявило о конкурсе для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» учащихся российских школ.
Обновлено в 04:24