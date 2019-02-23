Политика
В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без РоссииГазета.Ru вчера в 23:40
"Безопасность в Европе возможна только с Россией", - заявил Триттин. Он заявил, что, если на пороге новой гонки вооружений во всем винить российскую сторону, это не поможет изменить положение дел. Ранее сообщалось, что раскол между США и Европой усиливается.
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В конце концов, безопасность в Европе существует только с Россией. НАТО нужно предложить вывести свое тактическое ядерное оружие из Европы, а также отказаться от размещения ПРО США на своей территории, если Россия также будет готова к разоруженческим шагам по ракетам „Искандер“ и крылатым ракетам.
— Юрген Триттин, немецкий политикБИЗНЕС Online 01:54
с чего всё началось
«Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, нельзя», - написал политик в статье для Frankfurter Rundschau.News.ru00:23
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