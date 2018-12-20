С полок магазинов в Германии временно исчезнут модели iPhone 7 и 8. В ближайшем будущем данные смартфоны не будут реализовываться в 15 официальных магазинах Apple в ФРГ.

Гаджеты Гаджеты Samsung может выпустить смартфон Galaxy S10 Edge Сообщается, что младшая 5,8-дюймовая модель в серии получит название Galaxy S10 Lite, а старшая 6,4-дюймовая – Galaxy S10+.

Гаджеты Гаджеты Huawei запускает в России платежную систему Huawei Pay Компания Huawei вместе с платежным сервисом UnionPay запускает в России систему бесконтактной оплаты Huawei Pay.

Гаджеты Гаджеты Apple не признала погнутые iPad Pro бракованными Apple подтвердила в беседе с The Verge, что некоторые iPad Pro (2018) выпускаются с погнутым корпусом, но не признала это заводским браком.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Lenovo Z5 Pro оказался мощнее iPhone XS в тестах AnTuTu Эксперты протестировали на популярном бенчмарке с названием AnTuTu смартфон Lenovo Z5 Pro, оказавшийся мощнее флагмана iPhone XS.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi выпустила компактный фотопринтер по цене $72

Гаджеты Гаджеты В WhatsApp появилась новая опция для звонков В WhatsApp стало проще звонить. В новой версии мессенджера упросили возможность управления групповыми звонками.

Гаджеты Гаджеты В Сети показали кнопочный телефон на Windows 10 В целом, если коснутся технических характеристик Microsoft RM-1182, то это действительно финский кнопочный телефон только с оболочкой похожей на мобильную ОС Windows.

Гаджеты Гаджеты DxOMark оценил камеру OnePlus 6T выше iPhone X В общем рейтинге камерофонов смартфон занимает 11 место, опережая прошлогодний флагман iPhone X на один балл.

Гаджеты Гаджеты Россияне выберут лучший гаджет 2018 года Российским пользователям предложат выбрать гаджеты года в 45 номинациях, всего будет представлено более 200 устройств.

Гаджеты Гаджеты Tesoro анонсирует продажи клавиатуры Gram MX One Сегодня компания Tesoro объявила о выпуске клавиатуры Gram MX One.

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Гаджеты Гаджеты Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне Sony Xperia XA3 Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне Xperia XA3 от Sony до официального анонса.

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон с пятью камерами от Nokia прошёл сертификацию В Сети появилась информация, что новое устройство Nokia 9 PureView с пятью камерами прошло сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group.