Берлин выступает против ужесточения существующих антироссийских санкций и введения новых в связи с инцидентом в Керченском проливе. Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что усиление давления на Россию может привести к эскалации конфликта.

В Германии выступили против ужесточения антироссийских санкций

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