Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1МИА REX 06:37
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
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с чего всё началось
Судя по публикации в Stern, перевод которой предоставляет иносми, западные эксперты признают, что Россия вырвалась вперед в сфере создания гиперзвукового оружия.Российская газета07:56
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Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Объявлена цена смартфона Honor 20 для России
Покупатели смогут приобрести новый смартфон Honor 20 в версии 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти по стоимости 27 990 рублей.
Обновлено в 10:26
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Политика
В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»
Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей
В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
Россия предложила Украине газ по сниженной цене
Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Игорь Руденя встретился с главными врачами Тверской области
13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области.
Обновлено в 08:02
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Футболист Мамаев назвал происходящее в суде «позором»
Осужденный за хулиганство полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал происходящее в суде «позором».
Обновлено в 07:46
Культура
Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28