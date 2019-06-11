В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1МИА REX 06:37

с чего всё началось

Политика Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Гаджеты Объявлена цена смартфона Honor 20 для России Покупатели смогут приобрести новый смартфон Honor 20 в версии 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти по стоимости 27 990 рублей.

Наука В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.

Происшествия Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.

Армия и оружие В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Финансы Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Политика В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики» Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец» Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Общество Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.

Политика В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Россия предложила Украине газ по сниженной цене Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Происшествия В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

Политика Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Здоровье Игорь Руденя встретился с главными врачами Тверской области 13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области.

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Происшествия Футболист Мамаев назвал происходящее в суде «позором» Осужденный за хулиганство полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал происходящее в суде «позором».