Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1МИА REX 06:37

Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
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с чего всё началось
Судя по публикации в Stern
, перевод которой предоставляет иносми, западные эксперты признают, что Россия вырвалась вперед в сфере создания гиперзвукового оружия.
Российская газета07:56

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«Оружием конца света» назвали в Германии новую российскую ракету

LentaChel.ru11 июня в 15:11

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

РИА Новостивчера в 14:55

Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Газета.Ruвчера в 04:41

Настоящее оружие Судного дня: Запад оценил российскую ракету

Российская газета07:56

В Германии назвали российскую ракету \"оружием конца света\"

ГЛАС.RU11 июня в 14:11

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

Дни2411 июня в 11:24

Немецкие СМИ назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

ПолитРоссия11 июня в 04:25
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Политика

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Объявлена цена смартфона Honor 20 для России

Покупатели смогут приобрести новый смартфон Honor 20 в версии 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти по стоимости 27 990 рублей.
Обновлено в 10:26
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей

В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.
Обновлено в 10:10
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика

Россия предложила Украине газ по сниженной цене

Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Здоровье

Игорь Руденя встретился с главными врачами Тверской области

13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области.
Обновлено в 08:02
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Футболист Мамаев назвал происходящее в суде «позором»

Осужденный за хулиганство полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал происходящее в суде «позором».
Обновлено в 07:46
Культура

Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»

Обновлено в 08:46
Здоровье

В Петербурге построят новый корпус больницы святой Марии Магдалины

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
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