Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1МИА REX 06:37
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
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Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Обновлено в 07:12
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Общество
Давление в Москве приблизилось к рекордному
Близкое к рекордному атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, 13 июня, сообщает РИА "Новости" По данным портала "Метеоновости", давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, это близко к суточному рекорду.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Наука
В Канаде создали универсальную донорскую кровь
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
В этом году кубок побывает в Новосибирске и Москве (за «Сент-Луис Блюз» играет еще один российский хоккеист Иван Барбашев, ранее выступавший за столичные ЦСКА и «Динамо»).
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на инициативу США по ядерному разоружению
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы есть ряд вопросов к США из-за намерения Вашингтона создать так называемую «среду, благоприятствующую ядерному разоружению».
Обновлено в 07:29
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Жильцов треснувшего дома на Выборгской расселят в маневренный фонд
Жильцов дома 4 на Выборгской улице, где сегодня утром, 13 июня, рухнул потолок и пошли трещины, расселят в маневренный фонд, сообщил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Роман Емельянов.
Обновлено в 05:30
Транспорт
В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»
Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Политика
Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Радий Хабиров поможет людям следить за здоровьем
Радий Хабиров отметил, что статистика улучшается благодаря работе врачей. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Обновлено в 05:06