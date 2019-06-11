В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1МИА REX 06:37

с чего всё началось

Политика Путин принял в гражданство России американского поэта Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.

Политика Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций Вновь созданная 13 июня в Европарламенте фракция евроскептиков "Идентичность и демократия" выступила за прекращение антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Москвой, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Культура Запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике Сотрудники Национальной звуковой библиотеки Мексики обнаружили в своих архивах единственную запись голоса культовой художницы Фриды Кало.

Политика Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.

Общество Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Шоу-бизнес СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Политика Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным Президент России Владимир Путин позитивно высказался по поводу российско-украинских отношений, назвав их улучшение неизбежным.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Происшествия Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.

Наука В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Политика Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Авто Серийный кабриолет Lexus LC презентуют на Фестивале скорости в Гудвуде Японский автопроизводитель использовал Североамериканский международный автосалон в 2019 году, чтобы представить потрясающую концепцию кабриолета LC.

Политика Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.

Армия и оружие Пакистан заинтересовался российским оружием Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.

Политика США сообщили срок исполнения запрета по Huawei В письме Войта отмечается, что управление намерено придерживаться двухлетнего срока для введения полного запрета на федеральные контракты с компаниями, работающими с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

Общество В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.