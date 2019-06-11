Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1МИА REX 06:37

Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
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с чего всё началось
Судя по публикации в Stern
, перевод которой предоставляет иносми, западные эксперты признают, что Россия вырвалась вперед в сфере создания гиперзвукового оружия.
Российская газета07:56

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«Оружием конца света» назвали в Германии новую российскую ракету

LentaChel.ru11 июня в 15:11

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

РИА Новостивчера в 14:55

Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Газета.Ruвчера в 04:41

Настоящее оружие Судного дня: Запад оценил российскую ракету

Российская газета07:56

В Германии назвали российскую ракету \"оружием конца света\"

ГЛАС.RU11 июня в 14:11

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

Дни2411 июня в 11:24

Немецкие СМИ назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

ПолитРоссия11 июня в 04:25
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика

Путин принял в гражданство России американского поэта

Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Футбол

«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева

Обновлено в 08:39
Политика

Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций

Вновь созданная 13 июня в Европарламенте фракция евроскептиков "Идентичность и демократия" выступила за прекращение антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Москвой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Культура

Запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Сотрудники Национальной звуковой библиотеки Мексики обнаружили в своих архивах единственную запись голоса культовой художницы Фриды Кало.
Обновлено в 12:11
Политика

Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Президент России Владимир Путин позитивно высказался по поводу российско-украинских отношений, назвав их улучшение неизбежным.
Обновлено в 02:28
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Происшествия

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Политика

Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Авто

Серийный кабриолет Lexus LC презентуют на Фестивале скорости в Гудвуде

Японский автопроизводитель использовал Североамериканский международный автосалон в 2019 году, чтобы представить потрясающую концепцию кабриолета LC.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Пакистан заинтересовался российским оружием

Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Общество

Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой

Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Политика

РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

США сообщили срок исполнения запрета по Huawei

В письме Войта отмечается, что управление намерено придерживаться двухлетнего срока для введения полного запрета на федеральные контракты с компаниями, работающими с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.
Обновлено в 01:02
Общество

В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента

В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
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