с чего всё началось

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Футбол Первые шаги российских клубов в Лиге чемпионов. Как это было? Если в различных турнирах под эгидой УЕФА выступали 28 российских клубов, то в элитную Лигу чемпионов до сегодняшнего вечера заглядывали только восемь клубов.

Финансы Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемым Глава Минэкономразвития отметил, что курс рубля сейчас близок к фундаментальным значениям.

Шоу-бизнес Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

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Шоу-бизнес Эмин Агаларов трогательно признался жене в любви в честь ее 32-летия Эмин Агаларов и Алена Гаврилова Сегодня Алена празднует свой день рождения: ей исполнилось 32 года.

Экономика Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.

Наука Социальная активность поможет избежать ранней деменции Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.

Армия и оружие Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.

Происшествия Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Авто Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские автомобили Напомним, что веной 2019 года по причине ужесточения экологических норм, компания «АвтоВАЗ» была вынуждена прекратить поставки автомобилей Lada на европейские рынки, так как они не соответствовали новым стандартам.