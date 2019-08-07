с чего всё началось

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Политика Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Политика В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Происшествия Под Новороссийском автобус упал с обрыва, 30 человек пострадали На трассе А-146 под Новороссийском рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, после чего упал с обрыва, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Шоу-бизнес София Ротару празднует свой 72-й день рождения Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.

Политика Мадуро прервал переговоры с оппозицией из-за санкций США Глава Венесуэлы Николас Мадуро поручил прервать переговоры с оппозицией, запланированные на Барбадосе, из-за санкций, которые накануне ввел президент США Дональд Трамп.

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.

Экономика В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаня "В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая.

Общество Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Кино Тарантино назвал любимый советский фильм Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Происшествия Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Общество Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю, есть видео Ученные обнародовали данные, согласно которым уже в середине августа к земле приблизится огромнейший астероид, об этом сообщают Известия.

Финансы Реальный эффективный курс рубля вырос Номинальный курс рубля к иностранным валютам в прошлом месяце увеличился на 1,5%, к доллару - на 1,6%, к евро - на 2,0%, пишет "Петербургский Дневник".