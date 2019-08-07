Политика

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»РЕН ТВ 09:40

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
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с чего всё началось
По его словам, которые приводит издание Die Welt
, последние санкционные проекты США в первую очередь навредят предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария.
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