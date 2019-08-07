Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»РЕН ТВ 09:40
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
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с чего всё началось
По его словам, которые приводит издание Die Welt, последние санкционные проекты США в первую очередь навредят предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария.REGNUM07:27
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В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики Евросоюза
Комсомольская правда07:45
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Политика
Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы
Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца комы
Светлана вспомнила, что у сына буквально остановилось сердце. Случилось это, когда ему делали прививку.
Обновлено в 08:30
Политика
Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»
Обновлено в 17:49
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва, 30 человек пострадали
На трассе А-146 под Новороссийском рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, после чего упал с обрыва, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 16:52
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес
София Ротару празднует свой 72-й день рождения
Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.
Обновлено в 03:39
Политика
Мадуро прервал переговоры с оппозицией из-за санкций США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро поручил прервать переговоры с оппозицией, запланированные на Барбадосе, из-за санкций, которые накануне ввел президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 22:50
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено в 23:02
Экономика
В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаня
"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 08:44
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Apple сохранила лидерство на рынке «умных» часов
Обновлено в 10:35
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю, есть видео
Ученные обнародовали данные, согласно которым уже в середине августа к земле приблизится огромнейший астероид, об этом сообщают Известия.
Обновлено 05 августа в 01:06
Финансы
Реальный эффективный курс рубля вырос
Номинальный курс рубля к иностранным валютам в прошлом месяце увеличился на 1,5%, к доллару - на 1,6%, к евро - на 2,0%, пишет "Петербургский Дневник".
Обновлено в 21:22
Авто
Определены самые популярные праворульные авто в России
Портал «АВТОСТАТ» составил ТОП-10 самых востребованных машин с правым рулём по итогам продаж в первом полугодии 2019 года на российском рынке.
Обновлено в 03:00
Общество
На Приморье обрушится тропический шторм «Франциско»
Обновлено 05 августа в 00:33