Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротаксиТАСС 08:14
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Как сообщило в четверг агентство DPA, испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Футбол
ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги
Обновлено в 17:10
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Наука
Российские ученые МФТИ впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено 13 мая в 14:06
Политика
Определена дата инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.
Обновлено в 18:18
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Гаджеты
В продажу поступила первая карта microSD на 1 Тбайт
Стартовали продажи самой емкой на сегодняшний день карты памяти microSDXC UHS-I. С ее помощью можно хранить 1 Тбайт информации.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Политика
В России вводятся новые правила техосмотра
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:18
Здоровье
Андрей Зыков принял участие в публичных обсуждениях работы колымского Росздравнадзора за первый квартал текущего года
Принял участие в мероприятии и первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, руководитель комитета по социальной политике Андрей Зыков.С начала текущего года в России началась реализация национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено в 02:05
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Общество
Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия
Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Общество
NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра
26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие. Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже.
Обновлено в 18:15