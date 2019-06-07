Происшествия
В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в рекуРИА Новости 07:56
В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail. Женщина родилась на Украине, но в последние годы жила в Германии.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В Донбассе боевики ВСУ нецензурно послали Зеленского и открыли беспорядочный минометный огонь. Видео
Начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов обнародовал видео, на котором запечатлены украинские боевики, которые ради развлечения открыли огонь по территории Республики.
Обновлено в 09:18
Авто
LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus
Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Экономика
На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти
Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»
Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Панкратова-Черного выписали из больницы
Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы, куда его ранее доставили со съемок из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 08:51
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Реал» хочет сначала купить Эриксена, а потом договариваться о переходе Погба
Действующий контракт Эриксена с Тоттенхэмом рассчитан до конца июня 2020 года, а на его переходе в Реал настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной
Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.
Обновлено в 08:20
Политика
Сегодня Тереза Мэй уходит в отставку
Сегодня, 7 июня, Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании, который она занимала с 11 июля 2016 года.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
Вилкул в компании Кернеса объявил о слиянии «Оппоблока» с «партией мэров»
Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул написал 7 июня на своей странице в Facebook, что его партия договорилась об объединении перед выборами с рядом других организаций Ранее сообщалось, что "Оппоблок" так и не договорился о союзе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и пойдет на выборы самостоятельно.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов»
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 08:49
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».
Обновлено в 09:39
Происшествия
Жительница Петербурга оставила без присмотра младенцев-близнецов
В Санкт-Петербурге госпитализированы два младенца, оставленных матерью без присмотра.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Политика
С Джонсона сняли обвинения в должностном преступлении
Инициатором иска стал бизнесмен Маркус Болл. Он обвинил Джонсона в должностном преступлении, сообщает британская газета The Guardian.
Обновлено в 09:29
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10