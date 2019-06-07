В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в рекуРИА Новости 07:56

В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail. Женщина родилась на Украине, но в последние годы жила в Германии.

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

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