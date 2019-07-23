Политика

В Германии тревожатся из-за выборов в РадуREGNUM 21:54

Издание отметило, что на Украине политика перестаёт быть профессиональной, поскольку лидирующие места занимают «любители». Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
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с чего всё началось
Так, немецкое издание Die Welt сообщает
, что итоги выборов в Верховную раду, демонстрирующие усталость украинских граждан от конфликта с Россией и войны на Донбассе, а также стремление к переменам, могут повлечь за собой проблемы для Евросоюза.
Московский Комсомолец18:51

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На Западе испугались сближения России и Украины после парламентских выборов

URA.Ru19:22

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Газета.Ru07:31

Евросоюз ожидает проблем от сближения России и Украины после выборов

Московский Комсомолец19:16

Немецкие СМИ испугались сближения России и Украины после выборов в Раду

РИА Новости17:47

В победе партии Зеленского увидели опасность

Рамблер12:06

Немецкая газета увидела опасность в победе партии Зеленского

Телеканал 360°11:21

Немецкие СМИ опасаются сближения России и Украины после выборов в раду

Известия20:42
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Авто

Подключаемый гибрид Toyota Prius стал пятиместным в Европе

Европейская Toyota Prius Plug-in Hybrid до сих пор предлагается с четырьмя местами, поскольку центр заднего дивана занимает неподвижный бокс с подстаканниками.
Обновлено в 04:02
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Политика

Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

Обновлено в 20:38
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
Обновлено в 04:21
Общество

Губернатор запретил собирать с родителей деньги на школьные нужды

Губернатор отметил: в некоторых школах доходит до того, что малообеспеченные семьи начинают добивать требованиями сдать деньги.
Обновлено в 03:23
Общество

В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета

Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Обновлено в 04:19
Политика

Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков

В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Политика

Лукашенко призвал ЕС помочь Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Музыка

Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica

Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 15:49
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове

Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37
Общество

Влияние шторма «Данас» на погоду в Приморье ослабло

Тропический шторм "Данас" ослабил свое воздействие на Приморский край.
Обновлено в 21:05
Происшествия

Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий

Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Общество

Артемий Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением

Обновлено в 06:55
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите

Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Культура

Гильдия актеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен

Обновлено в 08:59
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика

Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю

Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
Обновлено в 16:08
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
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