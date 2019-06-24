Происшествия
В Германии столкнулись два истребителя EurofighterИнтерфакс 09:08
В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Футбол
«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро»
Обновлено в 08:28
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Недвижимость
Глава Минстроя назвал сложной задачу по увеличению объемов ввода жилья
Линейное повышение показателей жилищного строительства к 2024 году затрудняется проводимой реформой отрасли Москва.
Обновлено в 07:54
Политика
Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения
В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Общество
Суд рассмотрит иск о запрете BlaBlaCar в России
Обновлено в 08:57
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол
Виктор Линделеф: «Важно, чтобы с самого начала сезона новички были едины с остальной командой»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф рассказал о том, насколько важно новичкам команды подготовиться к началу сезона с остальным составом.
Обновлено в 10:25
Общество
Выпускница из екатеринбургской школы набрала 400 баллов на ЕГЭ
Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 100 выпускников, набравших максимальные баллы за ЕГЭ: 19 учеников получили сто баллов по химии, 11 по истории, 7 по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и ещё трое — по иностранному языку.
Обновлено в 10:15
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона»
Анна Нетребко показала глубокое, будоражащее фантазию декольте на сцене римского амфитеатра «Арена-ди-Верона».
Обновлено в 00:35
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Обновлено в 09:16
Футбол
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Политика
Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России
Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.
Обновлено в 09:04
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе
Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода
Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:53