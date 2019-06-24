В Германии столкнулись два истребителя EurofighterИнтерфакс 09:08

В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.

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