Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерьРИА Новости 16:24

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
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Rammstein официально опубликовали свой новый клип на песню Deutschland

Российская газета13:00

В сети появился новый клип Rammstein на песню «Deutschland»

Piter.tv15:20

Обидевшийся на Rammstein директор Фонда баварских мемориалов позвал группу в концлагерь

iReactor13:45

Новый клип Rammstein вышел официально. Группа предстала в образе жертв Холокоста

Фонтанка.Ру13:17

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

РИА Новости16:24

После выхода скандального ролика Rammstein пригласили в Дахау

Вести.Ru10:19

Еврейская община Германии сочла вызывающим новый клип Rammstein

REGNUM04:43
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика

Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Экономика

Медведев: Пенсионная реформа 2.0 обречена на провал

В дальнейшем управляющая компания может использовать восстановленные собственные средства НПФ для пополнения накоплений и резервов, которые в будущем пойдут на пенсионные выплаты гражданам.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено в 08:16
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество

«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес

Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 16:41
Футбол

Пике назвал Месси одним из главных троллей

Обновлено в 20:45
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 06:55
Технологии

Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Общество

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Авто

Renault Duster получил спецверсию Adventure

Компания Renault представила спецверсию кроссовера Duster — лимитированное исполнение Adventure.
Обновлено в 10:12
Футбол

Баскетболисты «Маккаби» разгромили «Гран Канарию» в матче Евролиги

Израильский "Маккаби" дома разгромил испанскую "Гран Канарию" в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Сын звезды сериала «Кадетство» годами избивал жену и тещу

Сын звезды сериала "Кадетство" годами избивал жену и тещу Вскрылась грязная история из жизни семьи популярного артиста Вадима Андреева.
Обновлено в 13:45
Политика

Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму

Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Экономика

В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено вчера в 08:07
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено в 14:02
Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Авто

Aurus готовит гоночный автомобиль

Судя по тизеру, бренд Aurus получит весь спортивный автомобиль, созданный на болиде Oreca 07-Gibson LMP2.
Обновлено в 17:02
Авто

На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер

В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
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Rammstein
Немецкая рок-группа
Культовая немецкая рок-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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