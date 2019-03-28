Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерьРИА Новости 16:24
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
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Политика
Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Экономика
Медведев: Пенсионная реформа 2.0 обречена на провал
В дальнейшем управляющая компания может использовать восстановленные собственные средства НПФ для пополнения накоплений и резервов, которые в будущем пойдут на пенсионные выплаты гражданам.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллей
Обновлено в 20:45
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 06:55
Технологии
Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Авто
Renault Duster получил спецверсию Adventure
Компания Renault представила спецверсию кроссовера Duster — лимитированное исполнение Adventure.
Обновлено в 10:12
Футбол
Баскетболисты «Маккаби» разгромили «Гран Канарию» в матче Евролиги
Израильский "Маккаби" дома разгромил испанскую "Гран Канарию" в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:04
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Сын звезды сериала «Кадетство» годами избивал жену и тещу
Сын звезды сериала "Кадетство" годами избивал жену и тещу Вскрылась грязная история из жизни семьи популярного артиста Вадима Андреева.
Обновлено в 13:45
Политика
Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму
Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Общество
В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами
Обновлено вчера в 08:07
Наука
Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро
В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено в 14:02
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Авто
Aurus готовит гоночный автомобиль
Судя по тизеру, бренд Aurus получит весь спортивный автомобиль, созданный на болиде Oreca 07-Gibson LMP2.
Обновлено в 17:02
Авто
На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер
В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43