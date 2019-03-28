В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерьРИА Новости 16:24

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

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