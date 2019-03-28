Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein о концлагереРБК 16:25
Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил немецкую группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как коллектив презентовал клип на песню Deutschland («Германия»). Видеоролик, котором музыканты затронули тему холокоста, вызвал возмущение, пишет немецкая газета Bild.
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