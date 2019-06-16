Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении РоссииГазета.Ru 00:40
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Правительство Ангелы Меркель слишком мало работает над тем, чтобы вывести из тупика сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи ("Левые").РИА Новостивчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Спорт
17-летний биатлонист из России погиб на сборах в Крыму
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России, погиб на сборах в Крыму, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:11
Спорт
Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами
В Крмле назвали "голословными" обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
С остановок Ставрополя убрали возмутившую горожан социальную рекламу
Жителей краевой столицы привели в негодование плакаты со слоганами «Семья бесценна, когда полноценна».
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Авто
Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу
Эксперты назвали пятерку бюджетных автомобилей, наиболее подходящих для семейных поездок на дачу.
Обновлено в 06:41
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сбросил вес и стал выглядеть еще моложе
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей
Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Единоборства
Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом
Обновлено в 05:41
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14