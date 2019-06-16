В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении РоссииГазета.Ru 00:40

Правительство Ангелы Меркель слишком мало работает над тем, чтобы вывести из тупика сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи ("Левые").

с чего всё началось

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

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