Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении РоссииГазета.Ru 00:40

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России

Правительство Ангелы Меркель слишком мало работает над тем, чтобы вывести из тупика сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи ("Левые").
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Грегор Гизи
Немецкий политик
Немецкий левый политический деятель. На протяжении 20 лет с небольшими перерывами избирается депутатом бундестага от левых партий. Известен публичными выступлениями с критикой политики стран Запада, в первую очередь США.
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