Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении РоссииГазета.Ru 00:40
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Касаясь сотрудничества между Германией и Россией в настоящее время, Гизи заявил, что оно "не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития обеих стран", в то время как правительство Меркель "делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже на протяжении многих лет".РИА Новостивчера в 23:30
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