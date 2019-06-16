В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении РоссииГазета.Ru 00:40

Касаясь сотрудничества между Германией и Россией в настоящее время, Гизи заявил, что оно "не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития обеих стран", в то время как правительство Меркель "делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже на протяжении многих лет".

с чего всё началось

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

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