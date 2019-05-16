Политика
В Германии противники «Северного потока-2» забрались в газопроводИжевскИнфо.РУ 07:36
В Германии противники строительства Северного потока-2 проникли на строительную площадку и забрались в проложенную часть газопровода Eugal, сообщает Интерфакс . Инцидент произошёл в городе Врангельсбург. В трубу диаметром 1,4 метра могли залезть пять человек, точное число активистов неизвестно.
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Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
Обновлено в 06:27
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Футбол
«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира
Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
Обновлено в 12:08
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика
Порошенко удалось договориться с ЕС о продлении санкций к РФ
Договориться о продлении в июне европейских санкций против России удалось во время визита в Брюссель действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 15:34
Космос
Пекин анонсировал производство и внедрение новых ракет-носителей
В Китае обнародованы планы дальнейшего развития пилотируемой космонавтики, связанного с разработкой и созданием ракет-носителей нового поколения, сообщает 16 мая Синьхуа.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты
HUAWEI представляет 8-дюймовый планшет HUAWEI MediaPad M5 lite
Новый планшет MediaPad M5 lite построен на базе процессора Kirin 710 с ядрами A73 и получил технологию оптимизации графической производительности для видеоигр GPU Turbo 2.0 .
Обновлено в 08:52
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Здоровье
Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов
В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4 с 16 ГБ ОЗУ
Презентация новинки еще не названа, а вот технические характеристики уже слиты.
Обновлено в 08:50
Игры
Valve бесплатно раздает игру Guacamelee
Обновлено в 15:24
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21