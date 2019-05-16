В Германии противники «Северного потока-2» забрались в газопроводИжевскИнфо.РУ 07:36

В Германии противники строительства Северного потока-2 проникли на строительную площадку и забрались в проложенную часть газопровода Eugal, сообщает Интерфакс . Инцидент произошёл в городе Врангельсбург. В трубу диаметром 1,4 метра могли залезть пять человек, точное число активистов неизвестно.

В Германии противники «Северного потока-2» забрались в газопровод

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