В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»Известия 08:35

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

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