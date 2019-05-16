Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего таксиHotGeo 06:34
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси. Это стало известно благодаря видео, которое было размещённому 15-го мая на официальном YouTube канале Lilium.
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Политика
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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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Экономика
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