Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротаксиТАСС 08:14
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Как сообщило в четверг агентство DPA, испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Музыка
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.
Обновлено в 08:56
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Космос
Пилотируемый полет Starliner могут перенести на 2020 год
Первый испытательный пилотируемый полет американского корабля Starliner (CST-100) производства компании Boeing может быть перенесен с 2019 года на 2020 год, считают в российской Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Здоровье
Прямой угол как диагноз
Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
ЖКХ
Госдума уточняет оплату за отопление с общедомовыми счетчиками
Правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб
Обновлено в 05:56
Общество
К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты
Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Политика
Власти Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке
Ранее США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке.
Обновлено в 18:38
Футбол
М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»
Клуб на протяжении полутора лет хотел продлить со мной контракт.
Обновлено в 17:39
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Экономика
Скорректированная чистая прибыль QIWI в 1 квартале увеличилась на 53%
Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО в 1 квартале 2019 года увеличилась на 53% - до 1 653 млн рублей ($25,5 млн) или 26,64 руб. на одну акцию, сообщает компания.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В массовом ДТП на Ставрополье погибли 2 человека
В результате аварии 2 человека получили ранения, не совместимые с жизнью. Также в ГИБДД сообщают об 1 пострадавшем.
Обновлено в 07:03