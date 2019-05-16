Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротаксиТАСС 08:14

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Как сообщило в четверг агентство DPA, испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена.
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Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

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Немецкий стартап впервые испытал пятиместное летающее такси

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Электрическое аэротакси Lilium впервые поднялось в воздух

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В Германии прошли испытания воздушного электротакси

ТАСС08:14

Пятиместное летающее такси успешно испытали в Германии: видео

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В Германии подняли в воздух первое пятиместное аэротакси

Профиль07:24

Немцы подняли в воздух первое аэротакси на пять мест

Телеканал 360°06:04
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Космос

Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59
Кино

Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером

В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела". Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС

Обновлено в 09:24
Театры

Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета

Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.
Обновлено в 15:09
Авто

Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике

"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
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Футбол

Экс-игрок «Реала» Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии

Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился — самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту.
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АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Футбол

Гасперини станет новым главным тренером «Ромы»

Гасперини подпишет с «Ромой» соглашение сроком на 3 года. Зарплата тренера будет составлять € 2,5 млн в год без учёта бонусов.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Общество

Беглов рассказал о том, чего добился Петербург за полгода

За полгода Петербург смог вылезти из долговой ямы.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

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Общество

Посетителю ресторана в Великобритании по ошибке подали вино за 4,5 тысячи фунтов

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Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
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