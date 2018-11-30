Политика
В Германии призвали ЕС и США закрыть свои порты для российских судов, приходящих из Азовского моря, передает Reuters. С такой инициативой выступил генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru15:07
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