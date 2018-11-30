с чего всё началось

Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В Германии призвали закрыть порты для российских судов

Политика Политика Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга

Политика Политика В Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолета Модель российского сверхскоростного вертолета попала на видео. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.

Политика Политика Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Политика Политика РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.

Политика Политика «Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика Политика Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины против Китая Президент США Дональд Трамп признался, что не хочет ужесточать введенные ранее таможенные пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.

Политика Политика Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение

Политика Политика Россия может внедрить в Аргентине свою технологию добычи урана Аргентина предложила Росатому внедрить российскую технологию по добыче урана в стране.

Армия и оружие Армия и оружие AP: контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен

Политика Политика Постпред России в ОЗХО заявил о надуманных обвинениях со стороны США Ранее Шульгин заявил, что США, по сути, потворствуют химическому терроризму, поддерживая действующие на территории САР экстремистские группировки.