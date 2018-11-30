Политика

В Германии призвали закрыть порты для российских судов
Газета.Ru
16:17

Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Газета.Ru16:17
с чего всё началось
Как сообщает Reuters
, генсек партии заявила, что такая мера якобы будет актуальна не только для Германии, но и для других стран Европы, а также для США.
ТК Звезда18:02

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