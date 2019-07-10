Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.

Авто Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.

Футбол «Зачем просить замену, если я могу играть» В конце прошлого лета внезапно появилась информация, что дублером «Уфы» интересуется лондонский «Арсенал».

Экономика Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Технологии Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».

Общество Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко Отвечать на вопрос взялся вице-мэр Александр Гринберг, который исключил возможность работы отопления в июне, даже если именно в Синегорске не ведется капитального ремонта сетей.

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Общество Четыре депутата Заксобрания Пермского края попали в рейтинг Forbes Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России по итогам 2018 года.

Политика Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Общество Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".

Общество В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.

Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Экономика Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Армия и оружие Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на $733 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.

Космос Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2» Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.

Авто Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.

Энергетика «Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти» «Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».