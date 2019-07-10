Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под ПрохоровкойГазета.Ru 22:21

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.
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