с чего всё началось

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

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Происшествия Три человека пострадали из-за урагана в Перми Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.

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Политика Грузинские депутаты собрались в Москву Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.