Политика
В Германии призвали снести памятник под ПрохоровкойГазета.Ru 04:00
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
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с чего всё началось
Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.РИА Новости07:59
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Rambler News Service06:45
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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