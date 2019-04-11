Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного праваРИА Новости вчера в 18:25

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
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В Германии признали незаконными санкции США

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В Германии признают незаконность санкций США, но пойти «поперек Вашингтона» боятся – немецкий политик

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В Германии признали санкции США нарушением международного права

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В Германии назвали санкции США нарушением международного права

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В Германии назвали санкции США нарушением международного права

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В Германии назвали незаконными санкции США

Известиявчера в 19:42

В Германии признали незаконность санкций США

Народные новостивчера в 19:11
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Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

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ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
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В Перми отравились более сотни школьников

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Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
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Ждем грозу? Прогноз погоды на четверг

Правда, придется ли она на наш город пока не ясно, зато понятно точно, что четверг будет дождливым.
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В Национальной баскетбольной ассоциации завершился регулярный чемпионат. В заключительный день состоялись 11 матчей.
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Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
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Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
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Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Баскетбол

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Самыми результативными в составе российского клуба стали Брионна Джонс и Эрика Уилер, набравшие по 21 очку.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Панайотов признался, что Началова снится ему почти каждую ночь

Обновлено в 01:31
Происшествия

Грузовой поезд врезался в жилое здание в Китае

В вагонах находилась алюминиевая руда. Железнодорожный состав сошел с рельсов и врезался в жилое строение. О пострадавших ТАСС не сообщает.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа

Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
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«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

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Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Гаджеты

Samsung показала смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, Samsung представила миру Galaxy А80 – новый смартфон с инновационной поворотной камерой.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»

Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
Обновлено вчера в 23:14
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
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Шоу-бизнес

Ирина Безрукова пережила измены мужа и смерть сына. Что спасло: увлечение саентологией или сильный характер?

Ирине удалось сохранить силу духа, пережив гибель единственного сына, а все разговоры о расставании с супругом она пресекает на корню.
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Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

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В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
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Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

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